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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد صومعة منيا القمح لمتابعة انتظام أعمال وتوريد واستلام المحصول

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صومعة منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها والتأكد من توافر الإشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.

 

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح بدءًا من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ، ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة وكذلك آلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين طبقاً للأسعار التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم  2023/ 2024  م والتي بلغت 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف و1950 جنيه لأردب القمح 23 قيراط و1900 جنيه لأردب القمح 22 قيراطا ونصف كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

 

حرص المحافظ على متابعة الميزان البسكول داخل الصومعة للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة وتعرف على آليه العمل به ، وتمت الإشارة إلى قيام المورد بوزن السيارة فارغة قبل تحميل المحصول وحساب وطباعة الوزن وعند تسليم المحصول يتم إعادة الوزن من خلال ميزان البسكول بالصومعة لمعرفة الوزن الفعلي للمحصول بعد حساب الفارق بينهما.

 

كما اطلع المحافظ على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة والتي تضم 4 خلايا بسعة تخزينية 5 الاف طن حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن 4 آلاف و 300 طن ، وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجوله للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات والرمال.

 

وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين والموردين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا إستراتيجيًا هامًا.

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وأكد محافظ الشرقية ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة والبالغ عددها 58 موقع تخزيني ، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة لافتًا إلى ان إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو285 ألف و 68 طن منذ بدء موسم توريد القمح.

 

طالب المحافظ المزارعين والموردين الإلتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض مؤكدًا ان الدولة لم تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.

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