مخاطر تناول الزنجبيل .. احذرها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،أضرار الزّنجبيل.



- الإكثار من تناول الزنجبيل يسبّب تسارع في نبضات القلب.

- يسبّب عند أخذ جرعات كبيرة منه توتّراً و هبوطاً في القيام بمهام الجهاز العصبي المركزي .

- يسبّب في بعض الحالات نزيفاً حادّاً لمن يقوم بتناوله مع بعض الأعشاب التي تعمل على تخثر الدم؛ كالبابونج، والقرنفل، والحلبة .

- هناك بعض الأشخاص المصابون بعدّة أمراض، عليهم الحيطة من استعمال، أو تناول الزّنجبيل؛ لأنّ له أضرارا كثيرة مترتّبة عند القيام بتناوله.

متى يحذّر من تناول الزّنجبيل ..

- يُحذّر من تناول الزّنجبيل للمصابين بمرض المرارة؛ فإنّه لا يجب عليهم تناول الزّنجبيل أبداً؛ للحفاظ على صحّتهم، وتجنّبهم الإصابة بأمراض جانبيّة .

- يحذّر من تناول الزّنجبيل كذلك لمريض السكري؛ بحيث يجب عليه الابتعاد عن تناوله، فللزّنجبيل ضرر على صحّته، فهو يقوم بعملية خفض السكر في الدّم

أضرار الزنجبيل للحامل

- إذا استخدم الزنجبيل بكمات كبيرة، فإنّه يسبب زيادة عدد دقات القلب حيث تصبح أعلى من الطبيعي عند الحامل.

- كما يؤثر على الجهاز العصبي المركزي فيسبب هبوطه.

- عدم استخدام الزنجبيل مع الأعشاب الأخرى مثل البابونج والحلبة، لأنّ ذلك قد يؤدي إلى حدوث نزيف. -يؤثر تناول الزنجبيل بكثرة على صحة الرحم عند الحامل.