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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

مخاطر تناول الزنجبيل .. احذرها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،أضرار الزّنجبيل.

 
- الإكثار من تناول الزنجبيل يسبّب تسارع في نبضات القلب. 
- يسبّب عند أخذ جرعات كبيرة منه توتّراً و هبوطاً في القيام بمهام الجهاز العصبي المركزي . 
- يسبّب في بعض الحالات نزيفاً حادّاً لمن يقوم بتناوله مع بعض الأعشاب التي تعمل على تخثر الدم؛ كالبابونج، والقرنفل، والحلبة . 
- هناك بعض الأشخاص المصابون بعدّة أمراض، عليهم الحيطة من استعمال، أو تناول الزّنجبيل؛ لأنّ له أضرارا كثيرة مترتّبة عند القيام بتناوله.

متى يحذّر من تناول الزّنجبيل .. 
- يُحذّر من تناول الزّنجبيل للمصابين بمرض المرارة؛ فإنّه لا يجب عليهم تناول الزّنجبيل أبداً؛ للحفاظ على صحّتهم، وتجنّبهم الإصابة بأمراض جانبيّة .
- يحذّر من تناول الزّنجبيل كذلك لمريض السكري؛ بحيث يجب عليه الابتعاد عن تناوله، فللزّنجبيل ضرر على صحّته، فهو يقوم بعملية خفض السكر في الدّم

أضرار الزنجبيل للحامل 
- إذا استخدم الزنجبيل بكمات كبيرة، فإنّه يسبب زيادة عدد دقات القلب حيث تصبح أعلى من الطبيعي عند الحامل.
- كما يؤثر على الجهاز العصبي المركزي فيسبب هبوطه. 
- عدم استخدام الزنجبيل مع الأعشاب الأخرى مثل البابونج والحلبة، لأنّ ذلك قد يؤدي إلى حدوث نزيف. -يؤثر تناول الزنجبيل بكثرة على صحة الرحم عند الحامل.

 

الجهاز العصبي تناول الزنجبيل لجهاز العصبي المركزي مريض السكري

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