"من غيرك ولاحاجة".. هاجر الشرنوبي تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة هاجر الشرنوبي ذكري ميلاد والدها التى تحل اليوم ١مايو بكلمات مؤثرة تعبر من خلالها عن مدى افتقادها له، واحتياجها.

وكتبت هاجر الشرنوبي منشورا من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، "النهارده عيد ميلاد صاحب عمري كله عيد ميلاده الـ ٦٤، بس مش معانا ف الجنه بإذن الله الله يرحمك ياحبيبي، وحشتني اوي كنت لي نعم الأب والسند، ولسه لحد دلوقتي عايشه بإسمك وسيرتك وسمعتك الطيبه.

واستكملت هاجر الشرنوبي، “زي دلوقتي بعد ماتعدي الساعه ١٢ كنت بكتبلك رساله وانا قاعده جمبك في بيتنا علشان اقولك كل سنه وانت طيب وتقولي هي البوسه بتتكتب كنت بجمع البنات اللي بيعتبروك ابوهم التاني ونحتفل وتحاول تصورنا وتطلع الصوره فيديو ياااه يابابا ذكريات محفوره ف قلبي لا يمكن تتنسي يمكن شوية الذكريات دول اللي بيقووني شويه بس الحقيقه اني من غيرك ولا أي حاجه…اللهم بدل شوقي له حسنات”.

واختتمت هاجر الشرنوبي “اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة .. اللهم ارزقه نعيم الجنة وحرم جسده على النار .. اللهم عظم أجره واغفر له ذنبه.. اللهم ارزقنا الصبر والسلوان على فراقه، واجمعنا به على خير في جناتك .. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج، ونقه من الخطايا .. اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه”.

وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي فى مسلسل العودة الذى عرض فى موسم شتاء ٢٠٢٤، بطوله الفنان شريف سلامة، وتجسد هاجر شخصية مروة، هذه السيدة زوجة حمزة، وابنة خالة تارا، والتي أتت من الصعيد، وتمر ببعض الظروف الخاصة خلال أحداث العمل.

ومسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة.

ومن ناحية أخري، كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي، في حفل ختام دورته الرابعة، الفنانة هاجر الشرنوبي، والتي بدورها عبّرت عن فخرها الكبير بهذا التقدير في دورة تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، وقالت الشرنوبي في كلمتها، إن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها، لأنه يجري في مدينتها الحبيبة الإسكندرية، موضحة أن دراستها التصوير والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، يجعل المسرح جزءًا مهمًا جدًا في مسيرتها الفنية، لذلك تقدر جدا حضور حفل ختام مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية.