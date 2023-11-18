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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صعيدية .. تفاصيل دور هاجر الشرنوبي في مسلسل العودة

صدى البلد

انضمت الفنانة هاجر الشرنوبي لمسلسل العودة، بطوله الفنان شريف سلامة، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على منصة Watch It، وتجسد هاجر شخصية مروة، هذه السيدة زوجة حمزة، وابنة خالة تارا، والتي أتت من الصعيد، وتمر ببعض الظروف الخاصة خلال أحداث العمل.

ومسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة، ويواصل أبطال العمل تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل العودة، وذلك للانتهاء من تصويره حتى يصبح العمل جاهزا للعرض في الموعد المحدد له، حيث يتم عرضه على إحكى شاشات الشركة المتحدة، هذا بجانب عرضه عبر منصة Watcht It، ويشارك في مسلسل العودة مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، ولاء الشريف، عصام السقا، حمزة العيلي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.

ومن ناحية اخري، كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي، في حفل ختام دورته الرابعة، مساء اليوم، الفنانة هاجر الشرنوبي، والتي بدورها عبّرت عن فخرها الكبير بهذا التقدير في دورة تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، وقالت الشرنوبي في كلمتها، إن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها، لأنه يجري في مدينتها الحبيبة الإسكندرية، موضحة أن دراستها التصوير والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، يجعل المسرح جزءًا مهمًا جدًا في مسيرتها الفنية، لذلك تقدر جدا حضور حفل ختام مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية.

هاجر الشرنوبى

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