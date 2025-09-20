عمرو أديب للمحليين العسكريين: بينا وبين بيت نتنياهو دقيقتين ونص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما تفعله إسرائيل في غزة يجعلنا في حالة عداء وكراهية لإسرائيل، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة للشعب الإسرائيلي بأن عملية السلام في خطر.

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" إلى أن مصر وإسرائيل يعرفان تماما أن الضربة الأولى أو الثانية أسوء من بعض.

وقدم أديب للجمهور سؤال: " ليه مصر هتحارب إسرائيل؟.. أنت تحارب لما يتم تهديد أمن بلدك، وهذا لم يحدث".

ووجه أديب رسالة إلى المحللين العسكريين، قائلا: "كونوا صادقين"، مضيفا: "إحنا بينا وبين بيت نتنياهو دقيقتين ونص.. ولكن هل هذا هو المطلوب؟، هو الصاروخ بكام هو مش غالي على مصر ولكن لما يكون في احتياج.. أعطوني سبب، اللي هيعدي الحدود هيضرب بالجزمة، وإحنا مش من الدول اللي تضرب وتسكت".

وتابع أديب، "لا بقول نحارب أو منحاربش، ولكن بقول بلاش تسخنوا البني آدمين على حاجة مش موجودة، لو تم الاعتداء عليك تكون نار على زيت حار".