لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي
نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل
3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين
4 مكملات غذائية تهدد صحة القلب دون أن نشعر
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو
يوم التميز.. النائب العام: معايير دقيقة لاختيار المكرّمين لضمان جودة الأداء وسرعة الإنجاز| صور

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي
محمد عبدالله

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم مراسم تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية. 

وأُقيم الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بمشاركة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبحضور المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء المجلس، والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل.


ألقى النائب العام كلمة أكد خلالها أن يوم التميز السنوي يُمثل مناسبة للشكر والتقدير وتجديد العزم على تطوير العمل بالنيابة العامة، مشددًا على أن التكريم جاء وفق معايير دقيقة تراعي جودة الأداء الفني، وسرعة إنجاز القضايا، ودقة الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذا التكريم أولى اهتمامًا خاصًا بحملة الدكتوراه من الأعضاء، باعتبارهم من “الراسخين في العلم”، وقدوة في الجمع بين الرسالة القضائية والبحث الأكاديمي. كما استعرض سيادته أبرز إنجازات النيابة العامة خلال الفترة الماضية.

مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لوزير العدل، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والحضور الكريم، داعيًا الله أن يوفق الجميع في خدمة الوطن وترسيخ العدالة، ثم عُرض فيلم وثائقي عن منجزات النيابة العامة خلال العامين الماضيين.


وألقى وزير العدل كلمة استهلها بتوجيه التحية والتقدير للسيد المستشار النائب العام على دعوته الكريمة، مؤكدًا أن هذا اليوم يتشرف بتكريم صفوة من أبناء النيابة العامة الذين اجتهدوا في عملهم فاستحقوا التقدير، وأن تكريم المتميزين يُجسد تقليدًا راسخًا في منظومة العدالة المصرية، ويبعث برسالة سامية بأن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين، بل تجعلهم قدوة ونموذجًا للأجيال القادمة. وأوضح سيادته أن وزارة العدل، بالتعاون مع النيابة العامة وسائر الجهات والهيئات القضائية، ماضية في تطوير منظومة القضاء وتعظيم مخرجاتها، عبر الاستثمار في التدريب والتأهيل وإعداد قاضٍ راسخ العلم واسع الأفق مؤمن برسالته، مجددًا التهنئة للمكرمين وداعيًا إياهم أن يكون تكريمهم اليوم حافزًا لمزيد من الجهد والعطاء.


واختُتم الحفل بتكريم نخبة من أعضاء النيابة العامة وموظفيها المتميزين، الذين أسهمت جهودهم في الارتقاء بمنظومة العدالة وحسن سيرها.

أعضاء النيابة العامة مقر مكتب النائب العام النائب العام المستشار محمد شوقي

