3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين

خلال 3 أيام فقط، عاشت محافظة سوهاج أجواء حزينة بعد وقوع حادثين مأساويين على طرقها الزراعية، حيث شهدت ترعتا "الفاروقية" بساقلتة و"الوسطانية" بالمراغة انقلاب سيارتين بشكل منفصل، ما أسفر عن مصرع ثلاثة شباب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

الواقعة الأولى

ففي الواقعة الأولى، تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بانقلاب سيارة "تمناية" رقم محدد وسقوطها داخل ترعة الفاروقية بطريق العوامية الكتكاته.

وبالفحص تبين مصرع كل من:" يوسف ف م، 19 عامًا- وعلي ع ح ص، 14 عامًا"، كما أصيب قائد السيارة "الزعيم ج س، 40 عامًا"، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج العام، فيما تم انتشال السيارة من الترعة ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ساقلتة المركزي.

الواقعة الثانية

أما الواقعة الثانية التي شهدها مركز المراغة قبل يومين من الحادث الأول، فقد تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور المركز، يفيد بسقوط سيارة سوزوكي "تمناية" داخل الترعة الوسطانية بطريق باصونة المراغة.

وهرعت قوات الإنقاذ النهري لانتشال جثمان السائق "عمرو"، شاب عشريني لم يمهله القدر وقتًا للنجاة، حيث لقي مصرعه غرقًا عقب عودته من مهمة إنسانية انتهت بتوصيل أحد المرضى إلى مستشفى المراغة المركزي.

وأكدت التحريات أن الحادثين وقعا نتيجة فقدان السيطرة على عجلة القيادة بالطريق الزراعي، ولم توجه أسر الضحايا أي اتهامات جنائية، فيما تولت النيابة التحقيقات.