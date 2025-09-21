قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي
نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل
3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين
4 مكملات غذائية تهدد صحة القلب دون أن نشعر
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير عيد أبو  الحمد  في منزله، في أول ظهور له مع أولاده بعد خروجه من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الفنان عيد أبو الحمد مع أسرته وسط أجواء سعيدة ومبهجة وجو أسري في أول ظهور  له بعد خروجه من المستشفى.

وقال الفنان عيد أبو الحمد في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري: “أنا الحمد لله بخير و سعيد جدا بشكر الجمهور شكرا لمحبتكم و شكرا دكتور أشرف زكي.. أخي وصديقي الغالي وبشكر الفنان منير مكرم”.

وأضاف عيد أبو الحمد: “الحمد لله أنا بخير والطبيب قالي اطمئن أنا حاليا في المنزل خرجت من المستشفى اليوم وبتابع الأدوية وتعليمات الطبيب أنا عملت عملية في القلب استغرقت 4 ساعات لأن ضربات قلبي ضعفت وأول مره كان يحصل ليا الوعكة الصحية دي الحمد لله و أن شاء الله هستكمل مسلسل بنج كلي”.

وتابع عيد أبو الحمد عن أمنيته بتمني محدش ينسي الفنانين الكبار و كله بشتغل مش يبقي في فنان منسي و كله بشتغل و يتكرم.

واختتم عيد أبو الحمد: “ سعيد جدا بزيارة الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية و الفنان منير مكرم لي في المستشفي أسعد حاجه حصلت في حياتي بشركم و بشكر كل الجمهور و بشكل كل الفنانين الي تواصلوا معي في فتره الوعكة الصحية للاطمئنان عليا”.

يذكر أن عيد أبو الحمد تألق في رمضان 2025 في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

