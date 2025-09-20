قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فان دايك يتغزل في صلاح: أنت الأعظم في المنافسة علي الكرة الذهبية
الإسكان: مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة
تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي
وزير الخارجية يؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة خلال لقائه برئيسة المجلس القومي للمرأة
مقاطع فيديو خادشة.. إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون
ابتسامة ملكية في مقبرة جحوتي.. مزحة ريس الحفائر تُضحك ملك إسبانيا
الأرز الأحمر أم البني أم الأسود.. أيهما يساعد أكثر في إنقاص الوزن؟
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
أخبار البلد

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

محمد إبراهيم

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ"زوكان هيليز" وزير الدفاع لدولة البوسنة والهرسك والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى فى العديد من المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، وتوافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط بين مصر ودولة البوسنة والهرسك ، مشيراً إلى أهمية إستمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أشار وزير دفاع دولة البوسنة والهرسك إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر ، مشيداً بدور مصر المحورى ومشاركتها الفاعلة فى معالجة مختلف القضايا الدولية والإقليمية ودعم جهود الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة.

وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر البوسنة والهرسك القوات المسلحة

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

ورشة مجانية للمخرج أكرم فريد للمواهب الشابة ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي

ورشة مجانية للمواهب الشابة ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي

جامعة سوهاج

12 عالما يمثلون جامعة سوهاج في قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم

جولة تفقدية

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ضريح الشيخ الشعراوي بميت غمر

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

