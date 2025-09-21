تحذير : الثوم على الريق يُعرّضك لهذه المشاكل

يعد تناول الثوم على الريق من أكثر العادات المرتبطة بالصحة انتشارًا في العقود الأخيرة ولكن للأسف هذه الطريقة تعرّض الإنسان لبعض المشاكل.

ووفقا لموقع Only My Health نكشف لكم أضرار الثوم على الريق.

تهيج المعدة

قد تُهيّج مركبات الثوم القوية بطانة المعدة، خاصةً عند عدم وجود طعام يُخفف من حدتها. هذا قد يُسبب حرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم.



زيادة إنتاج الحمض

يمكن للثوم تحفيز المعدة لإنتاج المزيد من الحمض، مما يؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة لدى الأشخاص المعرضين لمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).



الإسهال

يمكن للمركبات الكبريتية الموجودة في الثوم أن يكون لها تأثير ملين، مما يؤدي إلى الإسهال، وخاصة في الأفراد الحساسين