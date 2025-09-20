تأهل كاظمة الكويتي إلى نهائي البطولة العربية للأندية لليد بعد تغلبه على "البنك الأهلي"

تأهل نادي "كاظمة" الكويتي إلى نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد في نسختها الأربعين بعد تغلبه على نادي "البنك الأهلي" المصري في الدور نصف النهائي اليوم.

واتسمت مباراة "البنك الأهلي" المصري ومنافسه "كاظمة" الكويتي بأداء قوي من كلا الفريقين، لكن نادي "كاظمة" حسم المباراة لصالحه بنتيجة (29 -23) ليتأهل إلى الدور النهائي من البطولة.

ومن المنتظر أن يواجه نادي "كاظمة" الكويتي في نهائي البطولة الفائز من مباراة "الكويت" الكويتي و"الحشد" العراقي.