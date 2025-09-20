غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة توعوية جديدة تستهدف أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية إعداد وجبات مدرسية صحية ومتوازنة لأبنائهم، باعتبارها خط الدفاع الأول لنموهم السليم وحمايتهم من الأمراض.

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

وأكدت الحملة على ضرورة أن تحتوي الوجبات المدرسية على عناصر غذائية أساسية، مثل: المعادن، البروتينات، والفيتامينات، لما لها من دور محوري في دعم نمو الأطفال بدنيًا وذهنيًا، وتعزيز قدراتهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

الغذاء الصحي يحمي ويقوي

وأوضحت وزارة الصحة، أن الوجبة المدرسية الصحية لا تقتصر على منح الطاقة فقط، بل تسهم في تقوية الجهاز المناعي، وحماية الطفل من الأمراض، فضلًا عن دعم نمو العظام والعضلات بشكل سليم، مما يساعد على بناء جيل أكثر صحة وإنتاجية.