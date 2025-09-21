نشأت الديهي مُحذّرًا: «إن عدتم عدنا».. مصر جاهزة لأي تهديد إسرائيلي

وجّه الإعلامي نشأت الديهي تحذيرًا شديد اللهجة إلى إسرائيل إذا ما فكرت في محاولة الهجوم على مصر أو المساس بحدودها.

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN" مساء السبت: "إسرائيل كدولة سقطت في أعين العالم، وأنا أرى أن إسرائيل عصابة، ولا أرى أثرًا لدولة ولا لقانون يحكمها."

وأضاف: "إسرائيل اليوم تهاجم مصر وتعمل ضدها، ويقولون إن هناك مسيّرات تحمل أسلحة إلى حماس ومخدرات للإسرائيليين جاءت من مصر عبر الحدود. هذا كلام مختلّين، كلها أكاذيب وأباطيل."

وتابع: "إسرائيل تبني هذه المزاعم لعلةٍ قد تدفعها إلى ارتكاب حماقة. وأنا أحذر إسرائيل ومن يقف وراءها أن مصر متيقظة ومنتبهة، ليست حكومة ولا رئاسة ولا جيشًا فقط، وإنما الشعب المصري عن بكرة أبيه يقف لكم بالمرصاد مدافعًا عن كل حبة رمل."

واختتم بقوله: "نحذر إسرائيل من مجرد محاولة التفكير في تهديد مصالحنا وحدودنا، وأقول لها: إن عدتم عدنا، بعقلية 67، بالاستنزاف، و73 بالعبور؛ من فعلها مرة قادر أن يفعلها كل مرة."