آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 20-9-2025

شهد سعر الذهب في مصر مع اغلاق تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 20-9-2025، استقرارا على مدار التدوالات داخل محلات الصاغة.

استقرار الذهب في الصاغة

وعلى مدار الساعات القلائل من بدء التعاملات المسائية، سجل سعر جرام الذهب تحركا إيجابيا ليصعد بقيمة 25 جنيها في المتوسط إلي أن ثبت دون تغيير مع اقتراب اغلاق التداولات.

تذبذب الذهب في أسبوع

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب ليفقد 30 جنيها على الأقل في أول تعاملات مساء أمس الجمعة، إلا أنه عوض خسائره مع انتهاء التداولات ليصعد بقيمة 15 جنيها.

واستمر صعود جرام الذهب بمختلف أعيرة الذهب ليصل مجمل صعوده 40 جنيها علي الأقل في يومين، ليصبح إجمالي زيادات المعدن الأصفر علي مدار أسبوعين اثنين أكثر من 280 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4940 جنيه للبيع و 4960 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4234 جنيها للبيع و4251 جنيها للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5645 جنيها للبيع و5668 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3293 جنيها للبيع و 3306 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 39.53 ألف جنيه للبيع و 39.68 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3684 دولار للبيع و 3686 دولار للشراء

شعبة الذهب

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب العالمية نجحت في تسجيل مستوى تاريخي جديد عند 3,700 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وقال في تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن المعدن النفيس حقق مكاسب تجاوزت 40% منذ بداية العام، ما انعكس بقوة على السوق المحلي الذي شهد بدوره قفزة جديدة لعيار 21 ليسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2025.

وأوضح واصف أن ضعف الدولار لعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، بعدما سجل العملة الأمريكية أدنى مستوياتها منذ شهرين على التوالي، مضيفا أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تعزز من ارتفاع المعدن، خاصة في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، حيث إن بيئة الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائداً مباشراً.

وأشار إلى أن الارتفاع القياسي لم ينتظر صدور قرار الفيدرالي، بل جاء مدفوعًا بمطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الفيدرالي جيروم باول بخفض أكبر لأسعار الفائدة.

ولفت إلى أن التوقعات شبه المؤكدة حاليًا تتجه لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالات ضعيفة لخفضها 50 نقطة أساس، لكن ضغوط ترامب قد تزيد من احتمالات تيسير السياسة النقدية بشكل أوسع.