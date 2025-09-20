ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نفذت، اليوم السبت، عملية عسكرية استهدفت سفينة يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين المتاجرين بالمخدرات".

وأكد ترامب عدم وقوع أي خسائر بين صفوف الجنود الأمريكيين، موضحا أن السفينة كانت تعبر ما وصفه بـ"ممر تهريب معروف" في طريقها نحو الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن هذه الضربة تعد الرابعة من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة، مجدداً دعوته لوقف تهريب الفنتانيل والعقاقير غير المشروعة التي قال إنها "تقتل الأمريكيين"، كما أرفق مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ الهجوم.

ووفقاً لـ"أكسيوس"، فقد أمر ترامب بنشر سبع سفن حربية تضم نحو 4500 عسكري، من بينها ثلاث مدمرات صاروخية موجهة وغواصة هجومية، في المياه القريبة من فنزويلا.

ونقل الموقع عن الكاتب مارك كابوتو أن بعض مستشاري ترامب لا يزالون مترددين بشأن ما إذا كانت هذه العمليات تندرج فقط ضمن جهود مكافحة المخدرات، أم أنها تتضمن أيضاً رسائل سياسية تتعلق بالضغط على النظام الفنزويلي، تحت غطاء تنفيذ قوانين مكافحة تهريب المخدرات.