قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش فاهمين نهائي .. تعبير غير متوقع من طليقة أحمد مكي بعد الانفصال
تضامن الأقصر تُوزع 250 حقيبة مدرسية و13 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات
مظاهرة حاشدة وسط فيينا لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير سكان قطاع غزة
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 20-9-2025
الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة بمحيط نابلس وإصابة شاب جنوب الخليل
دار الإفتاء تستطلع غدا الأحد رؤية هلال ربيع الآخر لعام 1447 هـ
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن بوست: وثائق مسربة تكشف وضع ترامب عقبات جديدة أمام لجوء الفلسطينيين

ترامب
ترامب
أ ش أ

كشف تسريبات جديدة عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت عقبات إضافية أمام الفلسطينيين الراغبين في اللجوء إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه وفقا لوثائق مسربة أطلعت عليها، يجب على المتقدمين الفلسطينيين بطلبات اللجوء اجتياز عملية فحص إضافية، وهي إجراء لم يسبق تطبيقه كشرط عام لفئة سكانية معينة.
وبدأت الولايات المتحدة تطبيق إجراءات فحص مشددة إضافية على طلبات اللجوء المقدمة من الفلسطينيين الذين دخلوا البلاد بطريقة قانونية، وفقًا للوثائق .
ووجهت وزارة الأمن الداخلي في الشهر الماضي بإحالة طلبات اللجوء المقدمة من أي شخص فلسطيني، بغض النظر عن جنسيته الحالية، إلى مكتب ضمان الجودة لإجراء فحص إضافي، وهو إجراء لم يسبق للمحامين التعامل معه كسياسة عامة تطبق على فئة سكانية بأكملها.
وتعثرت إجراءات طلب اللجوء، وهو وضع قانوني يحمي الأشخاص الهاربين من العنف أو الاضطهاد، بشكل كبير في عهد الرئيس دونالد ترامب على الحدود الأمريكية المكسيكية. لكن هذا القرار الجديد يخص حالات اللجوء المقدمة من أشخاص موجودين بالفعل في البلاد بطريقة قانونية.
وينطبق هذا الإجراء الجديد على أي طالب لجوء فلسطيني أو أحد أفراد أسرته "يحمل وثيقة سفر لاجئ فلسطيني أو جواز سفر السلطة الفلسطينية"، أو "وُلِد في الأراضي الفلسطينية أو كان مقيمًا فيها"، أو "يُعرف نفسه بأنه فلسطيني"، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني صادرة عن مكتب ضمان الجودة بتاريخ 14 أغسطس الماضي إلى مسئولي مكتب شؤون اللاجئين، والذي اطلعت عليه صحيفة واشنطن بوست.
وحثت الرسالة موظفي شؤون اللاجئين على "مراقبة طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيين يحملون جنسيات أخرى، لا سيما الأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى دول أخرى قد يحمل فيها المتقدم وثيقة سفر فلسطينية".
ويقوم مكتب ضمان الجودة بفحص الحالات الحساسة أو ذات الأهمية الكبيرة، ويقوم بتدريب موظفي شؤون اللاجئين، وفقًا لما ذكره محامو الهجرة.
وتُدرج إحدى وثائق وزارة الأمن الداخلي، التي حصلت عليها واشنطن بوست، فئات أخرى تخضع للفحص من قبل مكتب ضمان الجودة، مثل الحالات التي تتضمن قرارات بشأن علاقات مع جماعات إرهابية، أو حالات الاضطهاد التي يدّعي المتقدم أنها ارتكبت تحت الإكراه، أو حالات الأشخاص الذين يحملون أسماءً تظهر في قواعد بيانات الأمن - وهي جميعها لا تنطبق على فئة سكانية بأكملها، باستثناء الفلسطينيين.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي أو خدمة المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، على طلبات التعليق حول هذه السياسة بينما قال برايان مانينج، وهو دبلوماسي سابق ومؤسس مكتب "محامو اللجوء السياسي" الذي يمثل طالبي اللجوء في الولايات المتحدة: "بصفتي محامياً وموظفاً سابقاً في شؤون اللجوء، لم أرَ قط تطبيق هذا الإجراء بهذا الشكل على جنسية أو مجموعة سكانية معينة". وأضاف: "هذا أمر بالغ الأهمية، لأنه لم يحدث من قبل مع أي مجموعة سكانية أو جنسية محددة".
ويأتي هذا القرار في ظل قيود على تأشيرات دخول الفلسطينيين، بما في ذلك تأشيرات الأطفال من غزة الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل، وفقا للصحيفة.
ويقول بان الوردي، مؤسس مكتب "بان الوردي" للمحاماة في كاليفورنيا: "إذا كان قسم خدمات المواطنة والهجرة يرسل جميع طلبات اللجوء الفلسطينية للمراجعة بناءً على هوية المتقدم فقط، فهذا تمييز".
وخلال إجراءات اللجوء، يقوم موظف مختص بإجراء مقابلة وتقييم، ويراجعها مشرف قبل إصدار القرار ولهذا يواجه جميع المتقدمين الفلسطينيين الآن إجراء إضافي.
وقال أحد المحامين الآخرين :" عادةً ما يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أشهر لمعرفة تأثير السياسات الجديدة، ولكن التمييز واضح بالفعل".
 

واشنطن بوست ترامب الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

مي كمال الدين - أحمد مكي

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

ترشيحاتنا

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد