جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، عن وفاة الدكتور محمد إسماعيل، طبيب الأطفال وحديثي الولادة، إثر إصابته بـ السكتة القلبية التي أدت إلى الموت المفاجئ.

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

وقال الدكتور جمال شعبان في منشوره ناعيًا الراحل: "بالسكتة القلبية والموت المفاجئ، الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة في ذمة الله. وكان من آخر كتاباته: وأخرجني منها بالستر، وحُسن الذِكر، وأنت راضٍ عني. يا رب ارضَ عنه، وارحمه، وأدخله فسيح جناتك".

وأثارت الحادثة المؤلمة حالة واسعة من الحزن بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه الكثيرون بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

أسباب السكتة القلبية والموت المفاجئ عند الشباب

ويشير الأطباء إلى أن السكتة القلبية قد تصيب الشباب بشكل مفاجئ نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

ـ أمراض القلب غير المشخصة مثل اعتلال عضلة القلب.

ـ اضطرابات كهرباء القلب التي تؤدي إلى عدم انتظام ضرباته.

ـ ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول دون متابعة طبية.

ـ التوتر النفسي والإجهاد الشديد.

ـ التدخين والعادات الصحية الخاطئة.

ويؤكد الدكتور جمال شعبان أن التوعية بخطورة الموت المفاجئ وضرورة الفحص الدوري للقلب، خاصة بين الشباب، أمر بالغ الأهمية للوقاية من مثل هذه الحالات.