الأمم المتحدة: جوتيريش يدعم بشكل كامل تعزيز حل الدولتين باعتباره السبيل الأوحد لحل الصراع

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل نحو 80 عامًا كانت ولا تزال الإطار الوحيد الذي يتيح للدول الاجتماع والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

وأوضح حق - خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الاخبارية اليوم /السبت/ - أن المنظمة الدولية ما زالت تضطلع بدور مهم ونافع في التعامل مع الأزمات والصراعات العالمية، لافتا إلى أن العالم يواجه اليوم تهديدات معقدة مثل تغير المناخ والإرهاب العابر للحدود، وهي تحديات لا تستطيع دولة بمفردها التصدي لها.

وأكد أن التحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي تتطلب من جميع الدول التنسيق والجهود الجماعية من أجل حل الأزمات ، مشيرا إلى أن أغلبية الدول الأعضاء تدعم وقف الحرب في غزة.

وقال إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يدعم بشكل كامل تعزيز حل الدولتين؛ باعتباره السبيل الأوحد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن يعوق صدور قرارات ملزمة، في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة.

وأوضح نائب المتحدث أن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع أكبر عدد من قادة العالم في مكان واحد، وهو حدث يتكرر كل سبتمبر لمناقشة القضايا الدولية الملحّة.

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيلقي كلمة أمام القادة المشاركين، داعيًا إلى تعزيز العمل الجماعي والتوصل إلى حلول مشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتصاعدة.