قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
هل يجوز لبس السلاسل الفضة للرجال ؟ اعرف آراء الفقهاء ودار الإفتاء تحسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس خلال ساعات.. هل نراه في مصر؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أحمد أيمن

يشهد العالم خلال ساعات وبالتحديد غدا الأحد 21 سبتمبر 2025، ظاهرة فلكية مثيرة وهي كسوف جزئي للشمس، سيكون مرئيًا في نصف الكرة الجنوبي. 

هذا الحدث الفلكي ليس مجرد مشهد رائع؛ بل هو دعامة علمية تثبت دقة المناهج العلمية والترتيبات الهندسية السماوية، وكذلك دليلاً على صحة النموذج الكروي للأرض، مما ينسف ادعاءات الأرض المسطحة.

آلية حدوث الكسوف

يرتبط الكسوف بمرور القمر بين الأرض والشمس في مرحلة المحاق، حيث يحجب ضوء الشمس بالكامل أو جزئيًا عن أجزاء معينة من الكرة الأرضية. هذه الظاهرة تُحسب بدقة استنادًا إلى قوانين الحركة المدارية والنماذج الرياضية المتقدمة. 

تستند الحسابات إلى علم الفلك وقدرتها على تحديد توقيت بدء الكسوف وذروته ونهايته، مما يتيح رسم خرائط دقيقة للمناطق التي ستشهد الظاهرة.

من سيرى كسوف الشمس؟

للأسف، لن تكون أي دولة من الدول العربية قادرة على رؤية الكسوف الشريف، إذ ستبقى الشمس تحت الأفق محليًا عند مرور ظل القمر. 

ومع ذلك، سيتمكن سكان أجزاء من نيوزيلندا وبعض سواحل أستراليا وجزر المحيط الهادئ، بالإضافة إلى محطات البحث في القارة القطبية الجنوبية، من مشاهدته. وهذا التوزيع الجغرافي لا يمكن تفسيره على نموذج الأرض المسطحة، بل يظهر دقة النموذج الكروي.

الأرض كروية أم مسطحة؟

لطالما أعاد المؤمنون بنظرية الأرض المسطحة احتجاحهم على وجود "جسم مجهول" يحجب ضوء الشمس. ومع ذلك، تفشل تفسيراتهم في تقديم أي تفسير منطقي أو علمي لكيفية حساب بداية ونهاية الكسوف. 

تقوم التنبؤات الدقيقة على حسابات علمية دقيقة وليست عشوائية، مما يثبت أن النموذج الهندسي السليم هو القائم في هذا السياق.

تثير الفروقات في رؤية الكسوف من مكان لآخر في العالم تساؤلات عن المنطق وراء تفسير هذه الظواهر. فعلى الأراضي الكروية، يكون من الطبيعي أن يسقط ظل مركزي محدود، حيث يتمكن المراقبون من رؤية الكسوف، بينما لا يستطيعون في أماكن أخرى. هذا هو الأمر الذي يعجز المؤمنون بنظرية الأرض المسطحة عن تفسيره.

القيمة العلمية للكسوف

الكسوف ليس مجرد ظاهرة فلكية؛ بل هو حدث علمي موثق من خلال وكالات الفضاء العالمية والجمعيات الفلكية. يتم التقاط آلاف الصور والفيديوهات ويوجد تفاعل مباشر لحظة وقوع الحدث.

وبحسب الخبراء، فإن ظاهرة كسوف الشمس هي مبرهنة على قوانين هندسية دقيقة وقابلة للتنبؤ. وما يميز هذا الكسوف هو اختلاف رؤية المناطق له، حيث يدعم فكرة كروية الأرض وحركة القمر. وتوفر الملايين من الصور والمعلومات الداعمة أدلة ملموسة على صحة هذه الظواهر.

كسوف الشمس موعد كسوف الشمس كسوف الشمس الجزئي تفاصيل كسوف الشمس أماكن كسوف الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذج تدريبي لـ طلاب آثار وسياحة

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذجا تدريبيا لـ طلاب آثار

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يدشنان بداية مبادرة الكيانات في الشارع بالمطرية

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يدشنان بداية مبادرة الكيانات في الشارع بالمطرية

وزير الكهرباء يتفقد غرفة عمليات المراقبة ومتابعة العمل ومركز خدمات عملاء الشيخ زايد بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

وزير الكهرباء يتفقد غرفة عمليات المراقبة ومتابعة العمل ومركز خدمات عملاء الشيخ زايد بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

بالصور

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد