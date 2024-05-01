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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للجهود المخلصة والعمل الدؤوب في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وللدكتورة أماني شاكر، وإسهاماتها البارزة في خدمة المجتمع، خاصةً في مجال تمكين المرأة وتنمية مهاراتها في مختلف المجالات.

وقد أشاد محافظ كفر الشيخ بما يقدمه فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ من خدمات متنوعة للسيدات والفتيات في جميع ربوع المحافظة، لاسيما في قرى «حياة كريمة».

وأشاد اللواء نور الدين أيضا بالإنجازات المتميزة التي حققتها الدكتورة أماني شاكر بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكداً على دورها الرائد في تمكين المرأة وخدمة المجتمع بكفر الشيخ .

كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر والتقدير إلى الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ولفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ على جهوده في خدمة قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

حضر التكريم الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة.

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الدكتورة مايا مرسى السكرتير العام المساعد السكرتير العام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المجلس القومى للمرأة

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