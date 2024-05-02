عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن برنامج "مشروعك"

محافظ الشرقية: تنفيذ 19 ألفًا و212 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 3 مليارات جنيه

صدى البلد

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، تنفيذ 19 ألفا و212 مشروعا ضمن مبادرة برنامج "مشروعك" بتكلفة 3 مليارات و218 مليونا و933 ألف جنيه، وفرت 56 ألفا و321 فرصة عمل للشباب؛ وذلك منذ انطلاق المبادرة في عام 2015 حتي نهاية شهر أبريل الماضي.


وأشار المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - إلى ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى المعيشة للمواطنين والحد من البطالة، فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج .
ووجه المحافظ، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .


من جانبه، أوضح مدير برنامج "مشروعك" بالمحافظة العربي الشبراوي، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها كانت في مجالات (تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها) .


وأضاف أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي 2631 مشروعا تمت الموافقة عليها بقيمة 393 مليونا و123 ألفا و416 جنيها، يليه في المركز الثاني (مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان) بإجمالي 2770 مشروعا بقيمة 373 مليونا و451 ألفا و400 جنيه، وجاء في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي 837 مشروعا بقيمة 351 مليونا و731 ألفا و250 جنيها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

شوبير يكشف عن خلاف وأزمة جديدة بين الأهلي وحسام حسن والسبب مفاجئ

النسخة الصيني .. ميدو يفتح النار على الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

حشيش بمليون جنيه.. شاب يحول منزله لمصنع مخدرات في البحيرة

إنذار لسكان الأرض .. زلازل بهذه المناطق في الطريق

30 يومًا.. غلق كلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر | تفاصيل

إيطاليا تسهل إجراءات الحصول على تأشيرة للإقامة لمدة عام.. التفاصيل الكاملة

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

يوم حظر تيك توك.. منع استخدام التطبيق رسميا في أمريكا ومصير الأرباح| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ