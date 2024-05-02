محافظ الشرقية: تنفيذ 19 ألفًا و212 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 3 مليارات جنيه

ضمن برنامج "مشروعك"

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، تنفيذ 19 ألفا و212 مشروعا ضمن مبادرة برنامج "مشروعك" بتكلفة 3 مليارات و218 مليونا و933 ألف جنيه، وفرت 56 ألفا و321 فرصة عمل للشباب؛ وذلك منذ انطلاق المبادرة في عام 2015 حتي نهاية شهر أبريل الماضي.



وأشار المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - إلى ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى المعيشة للمواطنين والحد من البطالة، فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج .

ووجه المحافظ، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .



من جانبه، أوضح مدير برنامج "مشروعك" بالمحافظة العربي الشبراوي، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها كانت في مجالات (تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها) .



وأضاف أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي 2631 مشروعا تمت الموافقة عليها بقيمة 393 مليونا و123 ألفا و416 جنيها، يليه في المركز الثاني (مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان) بإجمالي 2770 مشروعا بقيمة 373 مليونا و451 ألفا و400 جنيه، وجاء في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي 837 مشروعا بقيمة 351 مليونا و731 ألفا و250 جنيها.