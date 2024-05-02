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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"رسائل طمأنة".. برلمانية تثمن قرارات الرئيس السيسي لدعم عمال مصر

النائبة إيلاريا
النائبة إيلاريا سمير حارص

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال احتفالية عيد العمال بعثت برسائل طمأنة لعمال مصر بشأن مستقبلهم وحياتهم المهنية، وأنهم سواعد مصر التي تتكئ عليهم لصنع دولة حديثة متقدمة.

صندوق إعانات الطوارئ للعمال

وأشادت "حارص"  في تصريحات لها اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم عمال مصر والتي جاء أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500 جنيه كحد أدني للعامل.

وثمنت توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من قانون العمل ، مشيرا إلى أنه يعزز من مكانة العمال المصريين ويضمن حقوقهم، إضافة إلى توجيه الرئيس بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيلهم.

كما أشادت عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وإنشاء مركز تدريب متكامل لتنمية مهارات الشباب وفقا للمعايير العالمية، والعمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه من مهارات، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

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