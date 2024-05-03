الأمم المتحدة: مظاهرات الجامعات الداعمة لغزة في الغرب تستحق الإعجاب

قالت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين، اليوم الجمعة، أن مظاهرات الجامعات الداعمة لغزة في الغرب تستحق الإعجاب.

وبدأت اشتباكات ضاربة ، أمس الخميس، بين الشرطة الأمريكية والطلاب المحتجين ضد حرب غزة في جامعة كاليفورنيا.



واحتشدت شرطة مكافحة الشغب في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وأمرت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين داخل أحد المعسكرات بمغادرة المنطقة أو مواجهة الاعتقال بعد أعمال عنف حرض عليها متظاهرون مناهضون لإسرائيل.

وكان المخيم المحصن مليئا بمئات الأشخاص والخيام، بينما هتف آخرون “لن نغادر” ووزعوا نظارات واقية وأقنعة جراحية.

وكانوا يرتدون الخوذات ويناقشون أفضل الطرق للتعامل مع رذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع بينما كان أحدهم يغني عبر مكبر الصوت.