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ديني

«البحوث الإسلامية»: التاريخ لم يعرف دينا متوازنًا في توفيقه بين مطالب الروح والجسد كـ«الإسلام»

د. محمود الهواري
د. محمود الهواري

ألقى د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية خطبة الجمعة بمسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية، أكد خلالها أنه لم يعرف التاريخ دينا متوازنًا كالإسلام، فقد وفق بين مطالب الروح والجسد، وجمع في شريعته بين العمل للدنيا والآخرة، ولم يفرق بين العقل والقلب، والعلم والعمل، ولقد ظلم بعض الناس الدين حين أساءوا فهمه، فاختصروه في تسابيح وأوراد وصلوات في المحاريب، والذي ينبغي أن يفهم أن الإسلام أمر بتسوية الصف في الصلاة، وأمر أيضا بإصلاح جنبات الحياة، فالإسلام دين العمل.

الإسلام وفق بين مطالب الروح والجسد

أضاف الهواري قائلًا: حقًا إن ديننا دين العمل والسعي والقوة، ولا عجب فنحن أمة مأمورة بحمل الخير للناس، قال تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» فكيف تحقق الأمة قيادتها وريادتها وسيادتها بلا عمل؟ وكيف تحمل الأمة الخير للناس بلا سعي؟. إن الإسلام يأمر بالعمل والسعي والنشاط، قالَ تعالي: { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }، وهنا يقول ابن كثير رحمه الله: أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها، في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن ذلك لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم، ولهذا قال وكلوا من رزقه.

وأوضح أنه من التوازن في الإسلام أنه قرن بين معنى الإيمان وما يقتضيه هذا الإيمان من عمل وسلوك، ففي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: « الايمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة فاعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق»، أرأيتم هذا الملمح الجميل في الربط بين الإيمان بالله وعمارة الأرض، واعلموا أن الإسلام لا يرضى لأهله أن يكونوا عالة على الناس، ولا لمجتمعاته أن تكون عالة على الأمم، وإن الإسلام ليرضى لأتباعه أن يكونوا أهل عمل ونشاط وسعي وكسب، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: «لأنْ يأخذَ أحدُكم حبلَهُ على ظهْرِهِ فيأتي بحزمةٍ منَ الحطبِ فيبيعُها فيكُفَّ اللهُ بها وجهَهُ خيرٌ مِنْ أنْ يسألَ الناسَ أعطوْهُ أوْ منعوهُ»، وفي رواية أخرى يقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيدِه ، لأن يأخذَ أحدُكم حبلَه فيحتطبَ على ظهرِه خيرٌ له من أن يأتيَ رجلًا أعطاه اللهُ من فضلِه ، فيسألَه أعطاه أو منعه».

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وبين الأمين المساعد أنه من هذين الروايتين نستنبط رسائل نبوية مهمة، منها: أن العمل مهم، حتى لو كان عملا لا يكفي حاجة الإنسان، فلا يتصور أن حزمة الحطب تكفي صاحبها، وتلبي احتياجاته، ولكنها تعفه وتحفظه من السؤال، ولذلك فإنه من الرسائل النبوية أن يكون الإنسان صاحب عطاء وكرم وفضل حتى لو كان دخله قليلا، فحزمة الحطب التي لا تكاد تكفي احتياجات الإنسان يندب له أن يجعل فيها شيئا لله، وذلك لتعويد المسلمين على العطاء والجود والكرم وإحساس كل إنسان بمن حوله، ومن الرسائل النبوية ربط الناس بالله الرزاق، فصاحب العطاء هو الله، فليس علينا أن يحقد بعضنا على بعض، ولكن علينا أن يتعلم بعضنا من بعض، وأن يعين بعضنا بعضا.

وأشار إلى أن من آداب العمل والحرف والصنائع ألا يخلف الإنسان وعده، فلا يضرب لصاحب العمل موعدا ويخلفه؛ لأنَّ إخلافَ الوعدِ مِن علاماتِ النفاقِ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ” آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ "، ومن آداب العمل ترك الغش والخداع، فلا يغش الإنسان في صنعته أو حرفته أو وظيفته،  وقد قال رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، وفي مقابل هذه الآداب التي نطالب بها العمال فإنهم لهم حقوق على أصحاب الأعمال، ومن أهمها: استيفاءُ الأجرِ كاملا بلا مماطلة ولا محاولة انتقاص منه، فقد حثَّ النبيُّ ﷺ على تعجيلِ أجرةِ العاملِ فورَ انتهاءهِ مِن عملهِ، فقَالَ ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».

البحوث الإسلامية مسجد أبو بكر الصديق خطبة الجمعة محمود الهواري الإسلام مطالب الروح

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