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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق.. الحكمة من تعاقب أشهر الحج بعد رمضان.. صور الأمانة في المجتمع المسلم

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

صور الأمانة في المجتمع المسلم.. خطيب الأوقاف يكشفها
 

دعاء الهداية للصلاة والثبات.. ردده الآن تهزم شيطانك ولن تتركها أبداً
 

ما الحكمة من تعاقب أشهر الحج بعد رمضان؟.. خطيب المسجد النبوي يجيب
 

مفتي الجمهورية: الاحتفال مع شركاء الوطن في أعيادهم من قبيل السلام والمحبة
 

خطيب المسجد الحرام: من تمام العبودية إحسان الظن بالله والثقة بأقداره
 

حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد.. دار الإفتاء ترد
 

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بمدينة العاشر من رمضان
 

ما هو الزهد الحقيقي وكيف تكون من الزهاد؟.. علي جمعة يكشف
 

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق ويريح القلب ردده في ساعة الاستجابة
 

هل كل ما لم يفعله النبي يعتبر بدعة ضلالة؟.. مفهوم خطأ منتشر بين الناس
 

الأخبار الدينية الفتاوى المهمة النشرة الدينية صور الأمانة دعاء الهداية

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