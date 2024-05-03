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رئيس التحرير
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ديني

ما الحكمة من تعاقب أشهر الحج بعد رمضان؟.. خطيب المسجد النبوي يجيب

ما الحكمة من تعاقب
ما الحكمة من تعاقب أشهر الحج بشهر رمضان؟

أوصى الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، المسلمين بتقوى الله، واتباع أوامره، وتعظيم شعائره، مذكراً بوجوب تعظيم الأشهر الحرم، التي هي من مواسم الطاعات، يتزود فيها العبد المؤمن من الطاعات والعبادات، فيها فريضة الحج، المناسبة الإيمانية العظيمة، كما جاءت الآيات والأحاديث بتعظيمها، وبيان مكانتها العلية في الدين، وفي قلب كل مؤمن.

ما الحكمة من تعاقب أشهر الحج بشهر رمضان؟

وأوضح الشيخ الحذيفي، أن حكمةَ اللهِ البالغةَ وتشريعَه البديعَ اقتضى أن يُعقب شهرَ رمضان بأشهر الحج، لينتقلَ المسلم من موسمٍ إيمانيٍّ إلى مثله، ومن مرتعٍ رُوحانيٍّ إلى آخر، يتنقل بين أفياءٍ إيمانية، وظلالٍ ربانية، فتبقى جذوةُ الإيمان في قلبه مشتعلة، فلا يكون اتصالُه بربه وعلاقته بخالقه مرتبطةً بمناسبات الزمانِ والمكان، بل ببقاء جذوةِ الإيمان في قلبه على تغاير الأحوال، وتقلُّباتِ الزمان، مبيناً أن ذلك حكمةُ ربانيةُ في التشريع، وإحكامُ إلهي من الخالق البديع .

وأشار خطيب المسجد النبوي إلى إن ذلك يَلفِتُنا إلى أن حياة المسلم كلَّها لله، كما قال جل شأنه: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ"، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرتُ وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك".

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وبيّن أن العبد المؤمن يحيا حياتَه كلَّها لله، فإذا أحبّ أحبّ لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، فكانت له نيةٌ صالحةٌ في كل فعل أو ترك، فحينئذ يستكمل الإيمان، قال - صلى الله عليه وسلم - : "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان"، موضحاً أن مراد العبد المؤمن من أعماله، تحقيقُ عبوديةِ خالقه، وامتثالُ أمره، وبلوغُ رضوانِه، وتحقيق مراده، إنها منزلةٌ من الإيمان علِيَّة، ودرجةٌ من العبودية سَنِيَّة، حين يكون اللهُ تعالى هو قرةَ عينِ العبد، وسُلوانَ قلبِه، ثم يكون هو مطمحَ نَظَره، ومنتهى آمالِه، ومقصودَ أعمالِه، وذلك حين تعظُم في القلب محبتُه وتستحكمُ عروتُها.

وأورد الشيخ الحذيفي قول الحق تبارك وتعالى عن أهل الإيمان : "‏‎وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ . وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ" ، مبيناً أن الله سبحانه أحَقُّ من خفقت القلوبُ بمحبته، وأَوْلى من تحرّكت الجوارحُ في طاعته، وكفى بمحبة الله حادياً لنفس المؤمن إلى مرضاة محبوبه تعالى.

وبيّن خطيب المسجد النبوي أن من الحِكَم التي تلوح للمتأمل من تشريع أشهر الحج، ما يُوقع ذلك في النفوس من تعظيم شعائرِه، وتهيُّبِ مناسكِه، فكما جعل الشارع سبحانه للمناسك حَرَماً مكانياً، جعل لها حَرَماً زمانياً، تعظيماً لشعيرة الحج في القلوب، وترسيخاً لحُرمتها في النفوس، ولذلك كانت بعضُ أشهرِ الحج من الأشهر الحُرُم، وذلك شهر ذي القعدة كلِّه، وشهر ذي الحجة كلِّه أو عشرٌ منه أو ثلاثةَ عشر، على اختلاف أهل العلم، فهي من أشهر الحج ومن الأشهر الحُرُمِ معاً، وما ذلك إلا لمزيد تعظيمِ هذه الشعيرةِ الجليلة، وزَرْعِ هيبتِها في القلوب، فلا تتجاسَرُ على إحداث ما يمسُّ حرمتَها أو ينالُ من قُدْسِيَّتِها.

وختم خطيب المسجد النبوي الخطبة أننا في أيامٍ عظيمةٍ وموسمٍ جليلٍ من مواسم الطاعات، ينهل فيه المؤمن من مَعِينِ فُراتِه، وفي بلدٍ مباركٍ يتفيأ ظلالَه وينعم بخيراتِه، مذكراً بوجوب حمدِ الله وشكرِه، وتعظيمِ شعائرِه، واتباعِ أمرِه، وتعظيم هذه الأيام وحُرمتَها، ومعرفة هذه البلادِ وقُدْسِيَّتَها.

المسجد النبوي الدكتور أحمد بن علي الحذيفي تعظيم الأشهر الحرم الأشهر الحرم فريضة الحج أحمد بن علي الحذيفي

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