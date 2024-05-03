روسيا: السلام مع أوكرانيا مرتبط بوقف توريد الأسلحة من الغرب

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة 3 مايو 2024، إن "صيغة السلام" مع أوكرانيا مرتبطة بوقف توريد الأسلحة من الغرب.

وجاء تصريح زاخاروفا، تعليقا على تصريح رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن أوكرانيا ستنهي الحرب "خلال أسبوعين"؛ إذا لم تكن هناك إمدادات أسلحة من الغرب.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، عبر حسابها الرسمي بمنصة “تليجرام” إلى أن هذه التصريحات "اعتراف عظيم!.. "هذه هي "صيغة السلام" بأكملها بالنسبة لك: وقف إمداد الغرب بالأسلحة لنظام كييف".

وفي وقت سابق، توقع بوريل هزيمة سلطات كييف دون إمدادات الأسلحة الغربية "في غضون أسبوعين".