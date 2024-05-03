توفر عملة صعبة.. عائد مراكز البيانات على المواطن| فيديو

أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضرورة إحداث طفرة في مجال التعليم وإدخال التكنولوجيا بقوة، لأن تكنولجيا المعلومات أصبحت ضرورة حتمية وجزء من الحياة في المستقبل، ولذا يجب أن تواكب المناهج التعليمية في مصر ذلك.

وأوضح رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العائد من إنشاء مراكز البيانات سيكون كبير، حيث يوجد أكثر من ألفي شركة تتعامل في مجال تكنولوجيا المعلومات وكل هذه الشركات تستخدم مراكز بيانات عالمية، وتدفع لها بالدولار، حتى تستخدم مساحة على شبكات الانترنت العالمية.

وذكر المهندس خالد ابراهيم رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن افتتاح مراكز بيانات، وتوفير مكان في مصر يمكن الشركات المختلفة من الاشتراك في مراكز البيانات الصرية والدفع بالجنيه المصري، بما يوفر عملة صعبة، وتوفير خدمات متاحة للشركات، ويسهم في زيادة نمو الأعمال في مصر.