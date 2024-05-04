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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| 3 سيناريوهات تنتظر رفح الفلسطينية.. مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث الهدنة في غزة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

 

"الثانوية العامة".. التربية والتعليم توضح مواصفات ورقة الأسئلة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات العام الحالي بنفس مواصفات العام الماضي، وأسئلة الامتحانات يتم سحبها من بنوك الأسئلة بناء على مواصفات محددة وتشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نماذج الامتحان والإجابة، والأسئلة متدرجة.
 

هل يدخل المسلمون فقط الجنة.. الشيخ أحمد كريمة يحسم الجدل
رد الشيخ أحمد كريمة ، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر على الجدل حول أحقية المسلمين بالجنة دونا عن بقية أصحاب الأديان الأخرى ، قائلا إن الله تعالى قال بسورة الأعراف إن له الخلق والأمر ، ولا يجب أن نحكم في هذا الأمر 
 

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية شريك رئيسي في عملية التنمية
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اتحاد القبائل العربية، يتلقى العديد من الطلبات والمبادرات التنموية من كافة المؤسسات وسيكون شريك رئيسي في عملية التنمية في مصر.
 

البنك الزراعى: استلام 1.2 مليون طن قمح خلال أسبوع
استعرض برنامج “حقائق وأسرار”جهود البنك الزراعي المصري في استلام محصول  القمح من الفلاحين على مستوى الجمهورية.
 

انتوا مش عارفين قيمته | بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور حسام موافي أحد رواد طب الباطنة في مصر، والذي يقدم برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، مشيرا إلى أنه احتفى بزواج ابنته خلال الأيام الماضية بحضور بعض الرموز.
 

مصطفى بكرى: 3 سيناريوهات تنتظر رفح الفلسطينية خلال الأيام المقبلة
قال الإعلامي مصطفى بكري، السياسيون يرون 3 سيناريوهات للعملية العسكرية لجيش الاحتلال على رفح الفلسطينية حال فشل جهود الوساطة الجارية الآن.
 

بكرى يكشف مقترحات مصر لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر أبلغت ردها مجددا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك برفضها جملة وتفصيلا نية جيش الاحتلال لاجتياح رفح الفلسطينية.
 

موافى ينصح بتناول ردة مخلوطة بالزبادى لمصابي الإمساك
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خطورة الإمساك المزمن وعلاقته بالمغص، مشيرا إلى أن الإمساك عرض منتشر جدا، معلقا: الإمساك ليس مرض وإنما هو عرض لأمراض كثيرة جدا.
 

مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس غدًا لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر تستقبل وفدا من حركة حماس يصل القاهرة غدا لبحث تطورات موقف الهدنة في قطاع غزة.
 

رئيس إسكان النواب: قانون التصالح "هدية وفرصة أخيرة"
أكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازهم خلال الفترة السابقة.

 

التربية والتعليم أحمد كريمة مصطفى بكري حسام موافي مخالفات البناء

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أخبار التوك شو| 3 سيناريوهات تنتظر رفح الفلسطينية.. مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث الهدنة في غزة


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