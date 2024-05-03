مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية شريك رئيسي في عملية التنمية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اتحاد القبائل العربية، يتلقى العديد من الطلبات والمبادرات التنموية من كافة المؤسسات وسيكون شريك رئيسي في عملية التنمية في مصر.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامح “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد”، أن اتحاد القبائل العربية يخدم أهداف الدولة ومبادرات الرئيس السيسي، ودعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون مع الدولة وتعزيز مكانة المواطن.

خطط تفصيلية

وتابع مصطفى بكرى: من أبرز أهداف الاتحاد وضع خطط تفصيلية لتنفيذ استراتيجيات الاتحاد، التعاون بين مختلف القبائل العربية، والعمل على تعزيز وحدة القبائل من أهم أهداف الاتحاد».

وأوضح بكري، أن هناك العديد من الحملات المغرضة التي تهاجم اتحاد القبائل العربية.