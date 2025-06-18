شريف خير الله: أنا موهبة جبارة عيب تقعد من غير شغل

كشف الفنان شريف خير الله، عبر صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك، عن عدم عرض أعمال جديدة عليه.

ونشر شريف خير الله ، صورة له، وعلق عليها قائلًا: بذمتكم الراجل المصري الأصيل، الموهبة الجبارة دي تبقى قاعدة من غير شغل؟ والله عيب.

وكان آخر أعمال شريف خير الله ، هو مسلسل فراولة، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

شارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.