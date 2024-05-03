بكرى يكشف مقترحات مصر لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر أبلغت ردها مجددا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك برفضها جملة وتفصيلا نية جيش الاحتلال لاجتياح رفح الفلسطينية.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، مصر قدمت مقترحا مصريا بإطلاق حماس أقل من 40 محتجزا ويكون هناك يوم تهدئة مقابل الإفراج عن كل أسير، مع انسحاب القوات من محاور ومناطق بالقطاع وتدفق المساعدات وعودة النازحين لأماكنهم في الشمال.

اليمين المتطرف

وتابع بكرى مصر اقترحت أيضا وقف إطلاق النار لمدة عام مقابل إطلاق الأسرى الجنود الإسرائيليين.

وعلق مصطفى بكري قائلا: مجلس الحرب الإسرائيلي يؤيد التوصل لاتفاق مع حماس ولكن هناك مجموعة من اليمين المتطرف يرفضون هذا المقترح.