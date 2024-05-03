عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يدخل المسلمون فقط الجنة.. الشيخ أحمد كريمة يحسم الجدل

رد الشيخ أحمد كريمة ، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر على الجدل حول أحقية المسلمين بالجنة دونا عن بقية أصحاب الأديان الأخرى ، قائلا إن الله تعالى قال بسورة الأعراف إن له الخلق والأمر ، ولا يجب أن نحكم في هذا الأمر .

وتابع " كريمة " خلال لقائه لبرنامج " كلام الناس " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " :" مينفعش أحكم على الناس وكأن معايا مفاتيح الجنة والنار ، متابعا :" لما الطوائف المسلمة تتفق على مين فيهم يدخل الجنة نبقى نشغل نفسنا بغيرنا ".

وواصل : الله سبحانه وتعالى بيقول في سورة القيامة : “بل الإنسان على نفسه بصيرة”.

أحمد كريمة أحمد كريمة أستاذ الفقه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشيخ أحمد كريمة برنامج كلام الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

إسرائيل تنتقم من تركيا بسبب قطع العلاقات التجارية

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

ترشيحاتنا

«سيدات سلة الأهلي» يتوج بكأس مصر

فوزى لقجع : الأهلى أفضل ناد داخل قارة أفريقيا والزمالك مرشح لحصد الكونفدرالية الافريقية

الخارجية: مصر تتسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين في نيروبي

لقجع ردا على ترشحه لرئاسة الكاف : لن أنافس أبوريدة في أي موقع

110 ألحان .. هيثم نبيل يوضح سبب ابتعاده عن الغناء السنوات الماضية

دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان كب.. أسماء إبراهيم تظهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة شبابية

زوجها يواسيها.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها

12 سلندر.. تفاصيل وإمكانيات سيارة «فيراري» الخارقة بأقوى محرك طبيعي

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ