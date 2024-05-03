هل يدخل المسلمون فقط الجنة.. الشيخ أحمد كريمة يحسم الجدل

رد الشيخ أحمد كريمة ، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر على الجدل حول أحقية المسلمين بالجنة دونا عن بقية أصحاب الأديان الأخرى ، قائلا إن الله تعالى قال بسورة الأعراف إن له الخلق والأمر ، ولا يجب أن نحكم في هذا الأمر .

وتابع " كريمة " خلال لقائه لبرنامج " كلام الناس " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " :" مينفعش أحكم على الناس وكأن معايا مفاتيح الجنة والنار ، متابعا :" لما الطوائف المسلمة تتفق على مين فيهم يدخل الجنة نبقى نشغل نفسنا بغيرنا ".

وواصل : الله سبحانه وتعالى بيقول في سورة القيامة : “بل الإنسان على نفسه بصيرة”.