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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلاب مؤيدون لفلسطين يدعون جامعة كاليفورنيا لقطع العلاقات مع المنظمات اليهودية

احتجاجات الجامعات
احتجاجات الجامعات الأمريكية

أصدرت مجموعة "طلاب من أجل العدالة من أجل فلسطين" المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل، دعوة لجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز لمقاطعة منظمات المجتمع الإسرائيلي واليهودي، في قائمة "المطالب" المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فبموجب دعوتها إلى "مقاطعة أكاديمية كاملة"، يطالب الطلاب جامعة كاليفورنيا "بقطع علاقات الجامعة مع جميع المنظمات الصهيونية - بما في ذلك برامج الدراسة في الخارج، والزمالات، والندوات، والتعاون البحثي والجامعات، وقطع العلاقات مع مؤسسة هيلين ديلر، مؤسسة كوريت، معهد إسرائيل وهيليل الدولية”.

وأضاف المنشور، بحث الجامعة على سحب استثماراتها من شركات تصنيع الأسلحة، من أجل “إنهاء القمع المستهدف وضبط المناصرة المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي” و”قطع جميع العلاقات” مع قسم شرطة سانتا كروز.

كما يطالب الجامعة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة و"إنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين".

فلسطين كاليفورنيا جامعة كاليفورنيا المجتمع الإسرائيلي واليهودي

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