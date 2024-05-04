تحقيقات في إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بالجيزة بسبب ركنة سيارة

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات على ركن سيارة بمنطقة الهرم، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات على ركنة سيارة نتج عنها إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بنشوب مشاجرة في الهرم بسبب خلافات على ركنة سيارة، وإصابة 5 أشخاص خلال المشاجرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص بسبب خلافات على ركنة سيارة، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.