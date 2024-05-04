عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات في إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بالجيزة بسبب ركنة سيارة

مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات على ركن سيارة بمنطقة الهرم، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات على ركنة سيارة نتج عنها إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بنشوب مشاجرة في الهرم بسبب خلافات على ركنة سيارة، وإصابة 5 أشخاص خلال المشاجرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص بسبب خلافات على ركنة سيارة، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة الهرم سيارة مديرية امن الجيزة منطقة الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

موضوعات متعلقة

سامحوني مش مبسوطة.. سيدة تنهي حياتها بحبة الغلة وتترك صغارها الأربعة في أطفيح

مقيد بالحبال.. جهود لكشف لغز العثور على هيكل عظمي في الجيزة

لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل ضبط صاحب سوبر ماركت تحـ ـرش بفتاة في الجيزة

سقطت من الطابق الرابع.. الكشف عن لغز جثة طالبة الجيزة الطائرة

ثمن الخيانة في الوراق.. العشيق هرب من غرفة النوم إلى سرير المستشفى

مفيش شبهة جنائية.. التحريات تكشف عن سبب حريق ملاعب جامعة القاهرة

هرب عاريا.. تحقيقات موسعة في ضبط سائق لزوجته بأحضان عشيقها بالمنيب

قتـ.لها في الهرم وتخلص من أشـ.لائها بكرداسة و بولاق الدكرور..تفاصيل مثيرة لجريمة كهربائي وابنته

ترشيحاتنا

إسلام صادق يكشف استعدادات خاصة ببعثة الزمالك للمغرب

الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة وكبار رجال الدولة يشاركون الفرحة |صور

مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بيلجورود

الصراع يشتعل على اللقب.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مبارتي أرسنال ومانشستر سيتي

إيرادات الأفلام.. أحمد السقا يتفوق على الجميع وعمرو يوسف يلاحقه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

نادين نجيم تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 4-5-2024| شاهد

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ