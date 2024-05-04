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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب في بريطانيا.. تدريب الأطباء برعاية شركات سجائر أمريكية

صدى البلد

دعمت شركة فيليب موريس إنترناشيونال برامج عدم التدخين في جميع أنحاء العالم "لتعزيز مصالحها الخاصة"، كما يقول العاملون في مجال الصحة في عدة بلدان علي مستوي العالم فيما وصفه النقاد في بريطانيا بالاستراتيجية "البشعة".

وتم دعم برامج التعليم الطبي حول الإقلاع عن التدخين والحد من أضراره في جنوب إفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة من قبل شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) أو الشركات التابعة لها في المنطقة، وفقًا للمواد الإعلانية التي اطلعت عليها صحيفة الجاوديان البريطانية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك خطرا من احتمال تقويض جهود الصحة العامة ودعت إلى حظر الشراكات من هذا النوع.

وقال الدكتور تيس ليج، من مجموعة أبحاث مكافحة التبغ بجامعة باث، إن رعاية التعليم الطبي كانت جزءًا من "استراتيجية للتأثير على كيفية استخدام العلم في الممارسة الطبية ومحاولة إعادة بناء مصداقية الصناعة بين العاملين في مجال الصحة".

وقال نيكولاس هوبكنسون، أستاذ طب الجهاز التنفسي في إمبريال كوليدج لندن: "استناداً إلى حصتها في السوق (حوالي 15%)، وعدد الوفيات العالمية بسبب التدخين (أكثر من 8 ملايين سنوياً)، تقتل فيليب موريس ما لا يقل عن مليون شخص" كل عام. 

وأضاف: “إن فكرة أنه ينبغي أن يكون لها أي دور في التعليم الطبي هي فكرة بشعة.”

ودعا هوبكنسون الهيئات التي توفر أو تنظم التعليم الطبي إلى "إصدار بيانات وسياسات صريحة تفيد بأن مشاركة صناعة التبغ محظورة تمامًا".

ودعا الدكتور روديجر كريش، مدير تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية، سلطات إصدار الشهادات إلى حظر الشراكات مع التبغ والصناعات ذات الصلة في التعليم الطبي. وقال: "هناك مصلحة تجارية واضحة يمكن أن تنشر معلومات مضللة تقوض جهود الصحة العامة".

وقدمت إحدى منظمات الأطباء في جنوب إفريقيا، وهي تحالف جمعيات الممارسين المستقلين في جنوب إفريقيا، ندوات عبر الإنترنت حول الحد من الأضرار في الصحة العامة “برعاية شركة فيليب موريس جنوب إفريقيا”.

وقال شارون نياتسانزا، نائب مدير المجلس الوطني لمكافحة التدخين في جنوب أفريقيا، إن الرعاية قد تنتهك القوانين المحلية المصممة للحد من تأثير صناعة التبغ.

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