محمد فضل يكشف نقاط ضعف «الترجي» وحظوظ «الأهلي» للفوز بدوري أبطال أفريقيا

علق محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق علي حظوظ القلعة الحمراء في الفوز بدوري أبطال أفريقيا نظرًا لخبراته الكبيرة وحالة الاستقرار التي يعيشها على كافة المستويات.



وقال محمد فضل عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن: "رغم خبرات الأهلي إلا أن الترجي يبقى منافسًا قويًا بعد النقلة التي أحدثها مدربه كاردوزو، ولكن نقطة ضعفه العمق.. نحتاج إلى كرات طويلة ومع تحركات وسام أبوعلي وحسين الشحات وبيرسي تاو لكي نزعج دفاعاته".



وأوضح: نحن البلد الوحيد الذي أعاد النشاط الرياضي بالكامل بعد أزمة كورونا بمختلف المسابقات لأن ذلك كان ضرورة اقتصادية وأنهينا الموسم سريعًا.