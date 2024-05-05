توريد 423015 طن قمح لمواقع التخزين بمراكز ومدن الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٤٢٣٠١٥ طن و ٢١٦ كيلو قمح إلى ٥٨ موقع تخزيني بنطاق المحافظة.

أشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة التزام الجهات المسوقة بالتأمين على كميات الأقماح المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة - خيانة الأمانة - التلف - أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح) وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٠٠٢١٤ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.