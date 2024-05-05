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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: سحب 1145 عينة غذائية من 2051 منشأة وفحصها للتأكد من صلاحيتها

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 6141 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و630 لترا من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر، بسبب تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 24 أبريل الماضي وحتى 3 مايو الجاري، ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية وخاصة أماكن بيع الأسماك المملحة، تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور 2051 منشأة غذائية، وتم سحب 1145 عينة من المواد الغذائية خلال نفس الفترة، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد 373 منشأة تُدار بدون ترخيص، مناشدا العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأهابت وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

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