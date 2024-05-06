بشأن أفشة.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك. : الأهلي يضم أفشة وكريم فؤاد لقائمة مباراة الاتحاد السكندري.

وتابع : قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري غدا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة ، محمود متولي وكريم فؤاد

الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور ، كوكا، أكرم توفيق ، حسين الشحات، رضا سليم- افشة، كريستو ، نيدفيد

الهجوم: وسام أبو علي ، محمود كهربا، أنتوني موديس

علي الجانب الاخر من المقرر أن يواجه الترجي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في 18 مايو على أرضه بتونس، فيما ستقام مباراة الإياب في القاهرة في 25 مايو.