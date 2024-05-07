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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل مربى الجزر بخطوات سهلة وسريعة

مربي الجزر
مربي الجزر

يفضل جميع الأشخاص تناول المربي وبالأخص الأطفال، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مربى الجزر بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:

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المكونات لطريقة عمل مربى الجزر

500 جرام من الجزر المبشور
400 جرام من السكر
عصير ليمونة واحدة
ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور
ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)

طريقة عمل مربى الجزر

قومي بتقشير وفرم الجزر بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح قطع صغيرة جدًا أو يمكنك استخدام الجزر المبشور المتاح في السوق.
ضعي الجزر المبشور في وعاء كبير وأضيفي إليه السكر وعصير الليمون وقشر الليمون المبشور والقرفة إن رغبتي في إضافتها.
قومي بخلط المكونات جيدًا حتى يتم تجانسها.


ضعي الوعاء على نار متوسطة وقلبي المزيج بين الحين والآخر لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة حتى يصبح الجزر طريًا ويتكون قوام المربى المرغوب.


قومي بتعقيم الجرة التي ستحتفظي بها المربى فيها عن طريق غمرها في ماء مغلي أو وضعها في فرن مسخن لبضع دقائق.
صبي المربى الساخن في الجرة المعقمة وأغلقيها بإحكام.


اتركي المربى ليبرد تمامًا عند درجة حرارة الغرفة، ثم قومي بتخزينه في الثلاجة.
يمكنك استخدام مربى الجزر كحشوة للتورتات والمعجنات، وكمربى للخبز والسندويشات، أو حتى كهدية محلية الصنع.

ملاحظة: يرجى اتباع إجراءات السلامة الصحية العامة أثناء عملية التحضير، مثل غسل اليدين وتنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة.

مربى الجزر طريقة عمل مربى الجزر فرم الجزر المربي والسندويشات غسل اليدين ​​​​​​​health

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