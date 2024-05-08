مصير أسعار السلع الغذائية بعد تغيير «فيتش» نظرتها الائتمانية لمصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك فلسفة لدى بعض التجار في السوق المصرية، والتي تتلخص في أن السلع التي ترتفع من الصعب أن تنخفض تارة أخرى.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن هناك ثقافة داخلية لدى التجار يجب أن تتغير.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك قوانين رادعة بشكل أكبر لمنع التلاعب في الأسعار وتعظيم الأرباح.

وأوضح أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها الائتمانية المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، يؤكد تحرك مصر في المسار الصحيح وعودة ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني من جديد.