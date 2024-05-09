سلالة يصعب إيقافها.. كورونا يهدد العالم من جديد!

أكدت تقارير علمية وجود سلالات جديدة من فيروس كورونا يرجّح أن يكون "إيقافها أكثر صعوبة" مع زيادة مناعاتها ضد اللقاحات الحالية.

ويطلق على إحدى هذه السلالات اسم FLiRT، ويعتقد أنها تشكل 25% من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة حالياً، وعلى سلالة أخرى KP.1.1، وهو يمثل 7.5% من حالات كورونا في الولايات المتحدة.

وهناك مخاوف من انتشار هذه السلالات في جميع أنحاء العالم.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن السلالات الجديدة لفيروس كورونا وفاعلية اللقاح ضد هذه السلالات وكيفية التعامل معها لتجنب انتشار وباء عالمي جديد وتهديد كوفيد 19 للعالم مرة أخرى.