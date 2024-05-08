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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد توجه بتوفير طبيب لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى باريس

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقّدت  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمستشفى باريس المركزي؛ للاطمئنان على سير منظومة العمل، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، و عبد الناصر صالح رئيس المركز.

حيثُ تفقّدت أقسام المستشفى المختلفة، وشدّدت على تفعيل مكاتب تلقي الشكاوى والمقترحات بالمستشفيات، وتكثيف الدورات التدريبية لطواقم التمريض، لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين. كما تفقّدت الصيدلية وغرف الملاحظة ووحدة الغسيل الكلوي والتقت المواطنين، مُوجهةً بتوفير طبيب أسبوعيًا لإنهاء إجراءات مرضى الغسيل الكلوي الذين تتم معالجتهم على نفقة الدولة؛ لضمان تقديم الخدمة الطبية اللائقة.

في سياقٍ متصل، تفقّدت نائب المحافظ الطوابق التي يتم تجهيزها لنقل عيادات المستشفى بمبنى المدرسة الفنية للتمريض بباريس؛ تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

حيثُ يضم أقسام الاستقبال والتحليل والأشعة، وعددًا من العيادات بالتخصصات المختلفة، بالإضافة لعيادات علاج طبيعي (نساء - رجال) ووحدة غسيل كلوي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. ووجهت نائب المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال لبدء التشغيل، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتحديد مقر لسيارات الإسعاف داخل المبنى الجديد، وإعداد مقترح لتنسيق المساحات الفضاء وتشجيرها.

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