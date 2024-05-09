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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع مكاسب مؤشر داوجونز للجلسة السادسة على التوالي

صدى البلد

استقرت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بعد أن سجل مؤشر الأسهم الثلاثين  مكاسب ليومه السادس على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 9 نقاط أو 0.02%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.07%، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2% تقريبًا.

في التداولات الممتدة، تراجعت أسهم Airbnb بأكثر من 8% بعد أن طغت التوجيهات الضعيفة على فوز الربع الأول على الخطوط العليا والسفلى. ارتفعت منصة تداول التجزئة Robinhood بنسبة 6% تقريبًا بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات الربع الأول للأرباح والإيرادات.

خلال التعاملات العادية ، استقر مؤشر S&P 500، في حين انخفض مؤشر Nasdaq المركب بنحو 0.2%. أثرت قائمة من أسهم التكنولوجيا المتراجعة على المؤشرات، بما في ذلك Uber وShopify  وكلاهما أعلنا مؤخرًا عن نتائج ربع سنوية. وتفوق مؤشر داو جونز المكون من 30 سهما على الممؤشرات الرئيسية، مضيفا أكثر من 170 نقطة.

وقال جوش براون، الرئيس التنفيذي لشركة Ritholtz Wealth Management لشبكة CNBC: "ربما نستعيد فقط بعض الحماس الذي بدأناه في بداية العام". "كان شهر أبريل هو أسوأ شهر شهدناه منذ فترة طويلة، وأعتقد أن ذلك كان في الواقع مقدمة لبعض ردود الفعل التي نتلقاها الآن بعد تقارير الأرباح."

سيحول المستثمرون انتباههم بعد ذلك نحو النتائج الفصلية من Warner Bros Discovery وAkamai Technologies يوم الخميس.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور مطالبات البطالة الأسبوعية صباح الخميس.

الأميركية البيانات الاقتصادية التكنولوجيا العقود الآجلة أميركية ستاندرد آند بورز لأسهم الأميركية مؤشر داو جونز

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