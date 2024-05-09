في نطاق ضيق .. ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً في نطاق ضيق ، اليوم الخميس، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية التي يمكن أن تقدم رؤى إضافية حول موعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2314.26 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:56 (بتوقيت غرينتش).

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1 في المائة إلى 2321 دولاراً، وفق "رويترز".

ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية وقراءة جامعة «ميشيغان» لثقة المستهلك يوم الجمعة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل.