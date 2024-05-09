صحة غزة: ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 34904 شهداء

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 216 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و 110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأضافت الوزارة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34904 شهداء و78514 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.