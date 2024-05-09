عاجل.. جيش الاحتلال يعلن إطلاق عملية عسكرية في منطقة الزيتون وسط غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاق عملية العسكرية بقيادة الفرقة 99، في منطقة الزيتون وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس: "أطلق الجيش الإسرائيلي والشاباك عملية بقيادة الفرقة 99، في منطقة الزيتون وسط قطاع غزة، لمواصلة تفكيك البنية التحتية عناصر المقاومة الفلسطينية والقضاء عليهم في المنطقة".

وأضاف جيش الاحتلال، أن العملية بدأت بتوجهات استخباراتية وشن غارات جوية عن طريق طائرة هجومية من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، حيث تمت مهاجمة حوالي 25 هدفاً لعناصر المقاومة.

وأشار جيش الاحتلال أنه من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، مهاجمة المباني العسكرية والأنفاق الهجومية ونقاط المراقبة ومواقع القناصة وغيرها من البنى التحتية لعناصر المقاومة الفلسطينية.

وتابع: "وفي التنسيق المشترك تعمل مقاتلو الفرق القتالية التابعة للواء النحال 679 و2 على تطهير المنطقة في منطقة الزيتون".