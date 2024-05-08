جيش الاحتلال يزعم تدمير بنية تحتية عسكرية لحماس بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه مستمر في عملياته شرقي رفح.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه دمر بنية تحتية عسكرية تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في منطقة معبر رفح.

وادعى جيش الاحتلال أن قواته عثرت على أعمدة الأنفاق خلال العمليات في شرق رفح خلال اليوم الماضي؛ مشيرا إلى أن "الأنفاق المكتشفة في المنطقة يتم إعدادها لهدمها من قبل المهندسين القتاليين".

وقال الجيش إن "اللواء المدرع 401 ينفذ غارات على الجانب الفلسطيني، بعد "مؤشرات ومعلومات استخباراتية على أن مقاتلي حماس يستغلون منطقة العبور لأغراض إرهابية".

في الوقت نفسه، أضاف جيش الاحتلال أن القوات الجوية أستهدفت أكثر من 100 هدف في جميع أنحاء القطاع خلال اليوم الماضي، بما في ذلك المباني ومراكز المراقبة وقاذفات الصواريخ.

وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح.

وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.