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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقـ.ــتل جندي من جيش الاحتلال في هجوم حزب الله على موقع المالكية

جندي احتلال
جندي احتلال

أكدت وسائل إعلام متفرقة، نبأ مقتل جندي صهيوني من كتيبة جولاني، علاوة على وقوع إصابات خطيرة إثر هجوم لحزب الله على موقع المالكية.

وذكرت تقارير مقُتل جنديين احتياطيين في جيش الدفاع الإسرائيلي في هجوم بطائرة بدون طيار مفخخة تبناه حزب الله ضد موقع للجيش بالقرب من المطلة في شمال الأراضي المحتلة، وفق ما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز. 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فشل في اعتراض الطائرة بدون طيار المتفجرة التي قتلت الجنود. 

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أصيب جندي آخر بجروح طفيفة في الهجوم. 

استهدف حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، التجهيزات التجسسية في موقع «الراهب» الإسرائيلي، مؤكد تحقيق إصابات مباشرة.

ومن جانبه، أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بإطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه موقع «المالكية» التابع للاحتلال الصهيوني.

ومنذ قليل، أعلن الإعلام الإسرائيلي، إطلاق 8 صواريخ مضادة للدروع من لبنان على مباني بعدة مستوطنات هم «أفيفيم، والمطلة، وشلومي، والمنارة، وحانيتا»، مما أدى إلى وقوع أضرار.

كما لقي  اليوم الأربعاء الجندي الصهيوني يتيف ليف هاليفي مصرعه  متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء قيامه بعمله في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

 

مقتل جندي صهيوني جولاني

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